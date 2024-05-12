Гладков сообщил о первых погибших под завалами дома в Белгороде

Под завалами могут оставаться люди, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Из-под обломков обрушившегося жилого дома в Белгороде извлечены тела двух погибших. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-под завалов достали двоих погибших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что их личности устанавливаются. По предварительным данным, под завалами по-прежнему могут оставаться люди, заключил Гладков.
Украинские военные 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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