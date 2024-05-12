Гладков сообщил о первых погибших под завалами дома в Белгороде

Гладков: из-под завалов дома в Белгороде достали двоих погибших

12 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Под завалами могут оставаться люди, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Из-под обломков обрушившегося жилого дома в Белгороде извлечены тела двух погибших. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Из-под завалов достали двоих погибших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что их личности устанавливаются. По предварительным данным, под завалами по-прежнему могут оставаться люди, заключил Гладков. Украинские военные 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под обломков обрушившегося жилого дома в Белгороде извлечены тела двух погибших. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Из-под завалов достали двоих погибших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что их личности устанавливаются. По предварительным данным, под завалами по-прежнему могут оставаться люди, заключил Гладков. Украинские военные 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.