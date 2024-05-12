Гладков сообщил о первых погибших под завалами дома в Белгороде

Гладков: из-под завалов дома в Белгороде достали двоих погибших
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Под завалами могут оставаться люди, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Из-под обломков обрушившегося жилого дома в Белгороде извлечены тела двух погибших. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов достали двоих погибших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что их личности устанавливаются. По предварительным данным, под завалами по-прежнему могут оставаться люди, заключил Гладков.

Украинские военные 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Из-под обломков обрушившегося жилого дома в Белгороде извлечены тела двух погибших. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Из-под завалов достали двоих погибших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что их личности устанавливаются. По предварительным данным, под завалами по-прежнему могут оставаться люди, заключил Гладков. Украинские военные 12 мая обстреляли Белгород. В результате удара обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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