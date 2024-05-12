Последствия обрушения дома в Белгороде. Фоторепортаж

У дома в Белгороде обвалилась крыша
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Из-за ЧП пострадали 19 человек, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде 12 мая обвалился подъезд жилого дома. Позже у него упала крыша. По данным оперативных служб, из-за обрушения подъезда пострадали 20 человек. В Минобороны сообщили, что перед катастрофой Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Последствия ЧП — в материале URA.RU.

Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
В десятиэтажном доме обрушилось 16 квартир
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
В результате ЧП пострадали и припаркованные рядом авто
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
Спустя время у дома обвалилась крыша
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
Граждане помогают пожарным и спасателям разбирать завалы
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
Из-под завалов были спасены 16 человек, сообщили в МЧС
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
При повторном обвале дома пострадали три спасателя
Фото:
Последствия обрушения дома в Белгороде 12 мая 2024 года
При обрушении дома пострадали 19 человек, среди которых — дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото:

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В Белгороде 12 мая обвалился подъезд жилого дома. Позже у него упала крыша. По данным оперативных служб, из-за обрушения подъезда пострадали 20 человек. В Минобороны сообщили, что перед катастрофой Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Последствия ЧП — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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