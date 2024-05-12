У дома в Белгороде обвалилась крыша

Из-за ЧП пострадали 19 человек, заявил Вячеслав Гладков Фото: Стрингер / РИА Новости

новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде 12 мая обвалился подъезд жилого дома. Позже у него упала крыша. По данным оперативных служб, из-за обрушения подъезда пострадали 20 человек. В Минобороны сообщили, что перед катастрофой Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Последствия ЧП — в материале URA.RU.

В десятиэтажном доме обрушилось 16 квартир Елизавета Демидова telegram-канал ТАСС Фото:

В результате ЧП пострадали и припаркованные рядом авто Фото: Стрингер / РИА Новости

Спустя время у дома обвалилась крыша Фото: Стрингер / РИА Новости

Граждане помогают пожарным и спасателям разбирать завалы Фото: Стрингер / РИА Новости

Из-под завалов были спасены 16 человек, сообщили в МЧС Елизавета Демидова telegram-канал ТАСС Фото:

При повторном обвале дома пострадали три спасателя Елизавета Демидова telegram-канал ТАСС Фото:

При обрушении дома пострадали 19 человек, среди которых — дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Елизавета Демидова telegram-канал ТАСС Фото: