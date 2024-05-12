Из-за ЧП пострадали 19 человек, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде 12 мая обвалился подъезд жилого дома. Позже у него упала крыша. По данным оперативных служб, из-за обрушения подъезда пострадали 20 человек. В Минобороны сообщили, что перед катастрофой Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Последствия ЧП — в материале URA.RU.
В десятиэтажном доме обрушилось 16 квартир
В результате ЧП пострадали и припаркованные рядом авто
Спустя время у дома обвалилась крыша
Граждане помогают пожарным и спасателям разбирать завалы
Из-под завалов были спасены 16 человек, сообщили в МЧС
При повторном обвале дома пострадали три спасателя
При обрушении дома пострадали 19 человек, среди которых — дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.