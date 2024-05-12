Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ

Николай Патрушев перейдет на новую должность
Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.