Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ

12 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев перейдет на новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.