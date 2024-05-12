12 мая 2024

Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев перейдет на новую должность Фото:

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.

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Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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