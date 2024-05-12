12 мая 2024

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей, топ
Владимир Путин предложил перевести Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез РФ Фото:

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны РФ Сергея Шойгу новым секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации‚1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации‘, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны РФ Сергея Шойгу новым секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации‚1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации‘, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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