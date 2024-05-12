Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Владимир Путин предложил перевести Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез РФ
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны РФ Сергея Шойгу новым секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации‚1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации‘, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.
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