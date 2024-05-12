Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он.
«Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сообщил Гладков.
Губернатор также уточнил, что власти региона не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он подчеркнул, что общепит и магазины должны продолжать работать.
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