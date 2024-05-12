Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ

13 мая 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Разбор завалов в Белгороде продолжается, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. «Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сообщил Гладков. Губернатор также уточнил, что власти региона не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он подчеркнул, что общепит и магазины должны продолжать работать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. «Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сообщил Гладков. Губернатор также уточнил, что власти региона не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он подчеркнул, что общепит и магазины должны продолжать работать.