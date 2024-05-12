12 мая 2024

Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Разбор завалов в Белгороде продолжается, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он.

«Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сообщил Гладков.

Губернатор также уточнил, что власти региона не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он подчеркнул, что общепит и магазины должны продолжать работать.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в столице региона после атаки ВСУ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Разбор завалов в Белгороде продолжается, опознание погибших еще не проводилось, уточнил он. «Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сообщил Гладков. Губернатор также уточнил, что власти региона не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он подчеркнул, что общепит и магазины должны продолжать работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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