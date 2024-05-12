Политолог Шпунт: на данном этапе СВО опыт Белоусова необходим Минобороны

13 мая 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов, по мнению политолога Александра Шпунта, знает, какие экономические меры сейчас нужны фронту и тылу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Навыки экономиста Андрея Белоусова на посту министра обороны необходимы в сегодняшних условиях проведения СВО, когда страны Запада пытаются навязать России затяжную войну на истощение. Так почти свершившееся назначение Белоусова на пост главы Минобороны 12 мая прокомментировал URA.RU политолог Александр Шпунт. Новость по теме Политолог Кузнецов: Белоусов справится с задачами СВО «На данном этапе проведения специальной военной операции внесение президентом кандидатуры Белоусова необходимо. Благодаря стараниям стран Запада и Евросоюза, спецоперация затягивается, начинает принимать черты „окопной войны“. В этом сценарии победу сможет одержать только сильная экономика и промышленность, а также тщательное планирование расходов на оборонный сектор», — пояснил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Собеседник агентства подчеркнул: экономика Евросоюза испытывает трудности, но решительно перестраивается, больше средств расходуется на производство оружия, а у самых границ России — в Финляндии строится тротиловый завод. «Возникла ситуация, при которой важны не военные качества министра, а ясное понимание экономических возможностей страны. СВО полностью меняет концепцию современной войны. Еще два года назад было много иллюзий, что войны выигрываются количеством дронов и снарядов. Сейчас есть понимание, что победить в противостоянии может только сильная экономика, с чем и связано предложение кандидатуры Белоусова», — уверен Шпунт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Навыки экономиста Андрея Белоусова на посту министра обороны необходимы в сегодняшних условиях проведения СВО, когда страны Запада пытаются навязать России затяжную войну на истощение. Так почти свершившееся назначение Белоусова на пост главы Минобороны 12 мая прокомментировал URA.RU политолог Александр Шпунт. «На данном этапе проведения специальной военной операции внесение президентом кандидатуры Белоусова необходимо. Благодаря стараниям стран Запада и Евросоюза, спецоперация затягивается, начинает принимать черты „окопной войны“. В этом сценарии победу сможет одержать только сильная экономика и промышленность, а также тщательное планирование расходов на оборонный сектор», — пояснил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Собеседник агентства подчеркнул: экономика Евросоюза испытывает трудности, но решительно перестраивается, больше средств расходуется на производство оружия, а у самых границ России — в Финляндии строится тротиловый завод. «Возникла ситуация, при которой важны не военные качества министра, а ясное понимание экономических возможностей страны. СВО полностью меняет концепцию современной войны. Еще два года назад было много иллюзий, что войны выигрываются количеством дронов и снарядов. Сейчас есть понимание, что победить в противостоянии может только сильная экономика, с чем и связано предложение кандидатуры Белоусова», — уверен Шпунт.