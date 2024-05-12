12 мая 2024

На Украине испугались из-за смены руководства Минобороны России

Назначение министром обороны РФ Белоусова напугало власти Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, белоусов андрей
На Украине опасаются усиления армии России после назначения на пост министра обороны РФ Белоусова Фото:

Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова напугало Украину, поскольку новый глава военного ведомства способен резко повысить эффективность и динамику ВПК РФ. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х.

«Для Украины очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — пояснил в посте Кущ.

Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Новый министр обороны сможет повысить динамику роста отечественного военно-промышленного комплекса.

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Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова напугало Украину, поскольку новый глава военного ведомства способен резко повысить эффективность и динамику ВПК РФ. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х. «Для Украины очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — пояснил в посте Кущ. Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Новый министр обороны сможет повысить динамику роста отечественного военно-промышленного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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