На Украине испугались из-за смены руководства Минобороны России

Назначение министром обороны РФ Белоусова напугало власти Украины

13 мая 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

На Украине опасаются усиления армии России после назначения на пост министра обороны РФ Белоусова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова напугало Украину, поскольку новый глава военного ведомства способен резко повысить эффективность и динамику ВПК РФ. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х. «Для Украины очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — пояснил в посте Кущ. Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Новый министр обороны сможет повысить динамику роста отечественного военно-промышленного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова напугало Украину, поскольку новый глава военного ведомства способен резко повысить эффективность и динамику ВПК РФ. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х. «Для Украины очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — пояснил в посте Кущ. Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Новый министр обороны сможет повысить динамику роста отечественного военно-промышленного комплекса.