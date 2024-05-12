Назначение министром обороны РФ Белоусова напугало власти Украины

Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова напугало Украину, поскольку новый глава военного ведомства способен резко повысить эффективность и динамику ВПК РФ. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в соцсети Х.
«Для Украины очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — пояснил в посте Кущ.
Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Новый министр обороны сможет повысить динамику роста отечественного военно-промышленного комплекса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.