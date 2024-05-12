12 мая 2024
11 мая 2024

Глава СКР заступился за челябинцев, которые боятся сноса домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил доложить о ситуации в поселке Первоозерный Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Челябинцы опасаются сноса своих домов в поселке Первоозерный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Жители поселка Первоозерный выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. В своем видеообращении на имя главы СК РФ они утверждают, что не подписывали согласия на снос своих домов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее жители поселка выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди считают, что их участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. И согласно генплану, дома якобы будут снесены.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Челябинцы опасаются сноса своих домов в поселке Первоозерный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Жители поселка Первоозерный выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. В своем видеообращении на имя главы СК РФ они утверждают, что не подписывали согласия на снос своих домов», — отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее жители поселка выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди считают, что их участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. И согласно генплану, дома якобы будут снесены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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