Глава СКР заступился за челябинцев, которые боятся сноса домов

13 мая 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о ситуации в поселке Первоозерный Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Челябинцы опасаются сноса своих домов в поселке Первоозерный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Жители поселка Первоозерный выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. В своем видеообращении на имя главы СК РФ они утверждают, что не подписывали согласия на снос своих домов», — отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее жители поселка выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди считают, что их участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. И согласно генплану, дома якобы будут снесены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Челябинцы опасаются сноса своих домов в поселке Первоозерный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителей Челябинска о нарушении их жилищных прав. Жители поселка Первоозерный выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. В своем видеообращении на имя главы СК РФ они утверждают, что не подписывали согласия на снос своих домов», — отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее жители поселка выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди считают, что их участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. И согласно генплану, дома якобы будут снесены.