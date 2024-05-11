Челябинцы просят помощи у Бастрыкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители поселка Первоозерный в Челябинске выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди утверждают, что не подписывали никаких согласий на снос своих домов, говорится в видеообращении к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

«Наши дома и участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. Согласно генплану, наши дома будут снесены. Представители администрации сообщили нам, что мы якобы написали коллективное заявление на перевод земель в другую категорию и снос домов», — рассказывает жительница Челябинска в видео, записанном для Бастрыкина. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина утверждает, что жители поселка не давали согласия на перевод земель, не писали никаких заявлений и ничего не подписывали. Показать текст обращения представители администрации отказываются.

«Почему не сносится ветхоаварийное жилье и не осваивается промзона? Мы хотим оставаться на своей земле и иметь возможность использовать ее для строительства домов и ведения хозяйства», — добавила женщина и попросила Бастрыкина помочь в решении проблемы.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.