11 мая 2024

Челябинцы просят Бастрыкина защитить их дома в частном секторе от сноса. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Челябинцы просят помощи у Бастрыкина Фото:

Жители поселка Первоозерный в Челябинске выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди утверждают, что не подписывали никаких согласий на снос своих домов, говорится в видеообращении к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

«Наши дома и участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. Согласно генплану, наши дома будут снесены. Представители администрации сообщили нам, что мы якобы написали коллективное заявление на перевод земель в другую категорию и снос домов», — рассказывает жительница Челябинска в видео, записанном для Бастрыкина. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина утверждает, что жители поселка не давали согласия на перевод земель, не писали никаких заявлений и ничего не подписывали. Показать текст обращения представители администрации отказываются.

«Почему не сносится ветхоаварийное жилье и не осваивается промзона? Мы хотим оставаться на своей земле и иметь возможность использовать ее для строительства домов и ведения хозяйства», — добавила женщина и попросила Бастрыкина помочь в решении проблемы.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Жители поселка Первоозерный в Челябинске выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Люди утверждают, что не подписывали никаких согласий на снос своих домов, говорится в видеообращении к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. «Наши дома и участки находятся под угрозой перевода земли в другую категорию использования по новому генеральному плану, который разработала администрация Челябинска. Согласно генплану, наши дома будут снесены. Представители администрации сообщили нам, что мы якобы написали коллективное заявление на перевод земель в другую категорию и снос домов», — рассказывает жительница Челябинска в видео, записанном для Бастрыкина. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте». Женщина утверждает, что жители поселка не давали согласия на перевод земель, не писали никаких заявлений и ничего не подписывали. Показать текст обращения представители администрации отказываются. «Почему не сносится ветхоаварийное жилье и не осваивается промзона? Мы хотим оставаться на своей земле и иметь возможность использовать ее для строительства домов и ведения хозяйства», — добавила женщина и попросила Бастрыкина помочь в решении проблемы. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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