Что означает выдвижение Белоусова министром обороны РФ вместо Шойгу

Путин назначил вице-премьера Белоусова на должность главы Минобороны РФ

13 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Александр Белоусов всю карьеру занимался экономическим развитием страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Внезапное назначение президентом России Владимиром Путиным первого вице-премьера РФ Александра Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу для многих стало неожиданностью. Однако за этим решением стоит определенная цель, связанная с экономическим расширением страны в целом. Такого мнения придерживаются политологи, также об этом говорили в Кремле. URA.RU рассказывает, что означает новое назначение в Минобороны РФ и чего ждать от Белоусова. Достижения Белоусова Александр Белоусов всю свою жизнь был связан с экономикой. Он имеет соответствующее образование. Также он занимался научно-исследовательской работой в этой области. С начала 2000-х годов он занимал должность советника председателя правительства в нештатном порядке, а в период с 2008 по 2012 годы руководил департаментом экономики и финансов в правительстве страны. Затем в течение года возглавлял министерство, отвечающее за экономическое развитие страны. С 2013 по 2020 годы исполнял обязанности помощника президента России Владимира Путина. В январе 2020 года, после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, он был назначен на пост первого заместителя премьер-министра. Как Белоусова описывают его знакомые В разговоре с РБК о Белоусове высказался один из его знакомых. Тот охарактеризовал его как человека, способного трезво, объективно и независимо оценивать ситуацию. «У него есть умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение», — описывают нового главу Минобороны РФ окружающие. При этом отмечается, что все его действия исходят из интересов государства. Алексей Макаркин, занимающий пост первого вице-президента в «Центре политических технологий», также высоко оценил стратегическое мышление Белоусова. По словам Макаркина, Белоусов понимает важность темы мирового устройства в текущих реалиях и будущего глобального развития в целом. При этом, по словам нового главы Минобороны РФ, в связи с этим необходимо поддерживать собственный суверенитет и подчеркивать идеологию страны. «Это абсолютно выверенное, обдуманное и крайне необходимое сегодня решение», — прокомментировал новое назначение глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в разговоре с журналистами РБК. Чего ждать от нового министра обороны РФ Политолог Евгений Минченко отмечает, что в ближайшем будущем будет происходить ресурсное обеспечение армии. Он добавил, что этим должен заниматься человек, который понимает, как это можно сделать с точки зрение экономической эффективности. В свою очередь первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин прогнозирует, что Белоусов будет значимой фигурой в Минобороны РФ. Его деятельность не будет связана только с ведением бухгалтерской отчетности, подчеркнул Макаркин. В конце 2023 года Белоусов заявил, что российская экономика в связи с санкциями Запада перешла в фазу «достаточно интенсивной перестройки», ключевым направлением которой стало импортозамещение. В Кремле оценили достижения Белоусова в экономической сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что в последнее время возросли расходы бюджета, направленные на развитие военного блока. И крайне важно вписать экономику силового блока в экономику страны, подчеркнул Песков. Именно такая задача будет стоять перед Белоусовым, как перед человеком, у которого есть соответствующие компетенции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внезапное назначение президентом России Владимиром Путиным первого вице-премьера РФ Александра Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу для многих стало неожиданностью. Однако за этим решением стоит определенная цель, связанная с экономическим расширением страны в целом. Такого мнения придерживаются политологи, также об этом говорили в Кремле. URA.RU рассказывает, что означает новое назначение в Минобороны РФ и чего ждать от Белоусова. Александр Белоусов всю свою жизнь был связан с экономикой. Он имеет соответствующее образование. Также он занимался научно-исследовательской работой в этой области. С начала 2000-х годов он занимал должность советника председателя правительства в нештатном порядке, а в период с 2008 по 2012 годы руководил департаментом экономики и финансов в правительстве страны. Затем в течение года возглавлял министерство, отвечающее за экономическое развитие страны. С 2013 по 2020 годы исполнял обязанности помощника президента России Владимира Путина. В январе 2020 года, после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, он был назначен на пост первого заместителя премьер-министра. В разговоре с РБК о Белоусове высказался один из его знакомых. Тот охарактеризовал его как человека, способного трезво, объективно и независимо оценивать ситуацию. «У него есть умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение», — описывают нового главу Минобороны РФ окружающие. При этом отмечается, что все его действия исходят из интересов государства. Алексей Макаркин, занимающий пост первого вице-президента в «Центре политических технологий», также высоко оценил стратегическое мышление Белоусова. По словам Макаркина, Белоусов понимает важность темы мирового устройства в текущих реалиях и будущего глобального развития в целом. При этом, по словам нового главы Минобороны РФ, в связи с этим необходимо поддерживать собственный суверенитет и подчеркивать идеологию страны. «Это абсолютно выверенное, обдуманное и крайне необходимое сегодня решение», — прокомментировал новое назначение глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в разговоре с журналистами РБК. Политолог Евгений Минченко отмечает, что в ближайшем будущем будет происходить ресурсное обеспечение армии. Он добавил, что этим должен заниматься человек, который понимает, как это можно сделать с точки зрение экономической эффективности. В свою очередь первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин прогнозирует, что Белоусов будет значимой фигурой в Минобороны РФ. Его деятельность не будет связана только с ведением бухгалтерской отчетности, подчеркнул Макаркин. В конце 2023 года Белоусов заявил, что российская экономика в связи с санкциями Запада перешла в фазу «достаточно интенсивной перестройки», ключевым направлением которой стало импортозамещение. В Кремле оценили достижения Белоусова в экономической сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что в последнее время возросли расходы бюджета, направленные на развитие военного блока. И крайне важно вписать экономику силового блока в экономику страны, подчеркнул Песков. Именно такая задача будет стоять перед Белоусовым, как перед человеком, у которого есть соответствующие компетенции.