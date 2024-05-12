В ЯНАО закрыли проезд по автодороге

с 9:30 дорога Надым — Салехард временно перекрыта
С 9:30 временно закрылся проезд по автодороге Надым — Салехард. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Посты перекрытия выставят со стороны Надыма и на развилке Салехард — Аксарка — Надым. Проезд по дороге Салехард — Аксарка открыт в обычном режиме», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства.
Ограничения вводятся в связи с погодными условиями. В округе ожидается штормовой ветер с усилением до 20 метров в секунду.
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