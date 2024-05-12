12 мая 2024
11 мая 2024
10 мая 2024

В ЯНАО закрыли проезд по автодороге

Автодорогу Надым — Салехард временно закрыли из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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с 9:30 дорога Надым — Салехард временно перекрыта Фото:

С 9:30 временно закрылся проезд по автодороге Надым — Салехард. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Посты перекрытия выставят со стороны Надыма и на развилке Салехард — Аксарка — Надым. Проезд по дороге Салехард — Аксарка открыт в обычном режиме», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства.

Ограничения вводятся в связи с погодными условиями. В округе ожидается штормовой ветер с усилением до 20 метров в секунду.

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С 9:30 временно закрылся проезд по автодороге Надым — Салехард. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Посты перекрытия выставят со стороны Надыма и на развилке Салехард — Аксарка — Надым. Проезд по дороге Салехард — Аксарка открыт в обычном режиме», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства. Ограничения вводятся в связи с погодными условиями. В округе ожидается штормовой ветер с усилением до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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