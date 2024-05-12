12 мая 2024

В Челябинске со следующей недели начнут отключать горячую воду

В Челябинске отключения горячей воды пройдут в шесть этапов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, отключение, водоснабжение, горячая вода, тазик, ковшик
Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня Фото:

В Челябинске со следующей недели начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Они продут в шесть этапов, сообщил на аппаратном совещании 13 мая замглавы города Александр Астахов.

«В соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии тепловых сетей города Челябинска со следующей недели начинаем гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность в отключением горячего водоснабжения. Отключения пройдут в 6 этапов. Первый этап в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня», — сообщил Астахов.

Информацию о сроках отключения и адресах можно будет посмотреть на сайте администрации города, на сайте теплоснабжающих организаций. Также информировать население будут управляющие компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске со следующей недели начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Они продут в шесть этапов, сообщил на аппаратном совещании 13 мая замглавы города Александр Астахов. «В соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии тепловых сетей города Челябинска со следующей недели начинаем гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность в отключением горячего водоснабжения. Отключения пройдут в 6 этапов. Первый этап в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня», — сообщил Астахов. Информацию о сроках отключения и адресах можно будет посмотреть на сайте администрации города, на сайте теплоснабжающих организаций. Также информировать население будут управляющие компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...