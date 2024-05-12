В Челябинске со следующей недели начнут отключать горячую воду

В Челябинске отключения горячей воды пройдут в шесть этапов

13 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня Фото: Александр Константинов © URA.RU В Челябинске со следующей недели начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Они продут в шесть этапов, сообщил на аппаратном совещании 13 мая замглавы города Александр Астахов. «В соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии тепловых сетей города Челябинска со следующей недели начинаем гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность в отключением горячего водоснабжения. Отключения пройдут в 6 этапов. Первый этап в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня», — сообщил Астахов. Информацию о сроках отключения и адресах можно будет посмотреть на сайте администрации города, на сайте теплоснабжающих организаций. Также информировать население будут управляющие компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске со следующей недели начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Они продут в шесть этапов, сообщил на аппаратном совещании 13 мая замглавы города Александр Астахов. «В соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии тепловых сетей города Челябинска со следующей недели начинаем гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность в отключением горячего водоснабжения. Отключения пройдут в 6 этапов. Первый этап в Челябинске начнется с 21 мая и продлится до 4 июня», — сообщил Астахов. Информацию о сроках отключения и адресах можно будет посмотреть на сайте администрации города, на сайте теплоснабжающих организаций. Также информировать население будут управляющие компании.