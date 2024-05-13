Картаполов объяснил решение Путина по отставке Шойгу

Переход Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза и назначение министром обороны Андрея Белоусова направлено на то, чтобы сделать систему обеспечения армии РФ более эффективной. Так поручение президента России Владимира Путина прокомментировал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Вооруженные силы в целом — они продолжат выполнять задачи, а вот система их обеспечения, полного обеспечения, система их снабжения, система их подготовки должна претерпеть изменения, чтобы стать более эффективной», — заявил Андрей Картаполов в беседе с RTVI.
По словам депутата, Белоусов поможет оснастить войска современными видами вооружений. Картаполов также назвал будущего министра обороны сторонником развития отечественных инноваций.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение снять с должности министра обороны Шойгу и назначить его секретарем Совбеза. Глава государства также предложил сделать Белоусова новым главой оборонного ведомства.
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