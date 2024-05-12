12 мая 2024
11 мая 2024

В ХМАО экс-директор транспортного предприятия отправился в колонию за получение взятки

В ХМАО суд вынес приговор экс-директору транспортного предприятия за коррупцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Экс-директор СПОПАТ Сургута Попов отправился в колонию за получение взяток Фото:

Сургутский городской суд приговорил экс-директора «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» Алексея Попова к девяти годам колонии за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.

«Назначить Попову А. В. наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, со штрафом в размере 7 000 000 рублей», — сообщили агентству в суде. Срок Попов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что Попов на посту транспортной компании получил от подрядчика взятку в 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. Уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области.

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Сургутский городской суд приговорил экс-директора «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» Алексея Попова к девяти годам колонии за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО. «Назначить Попову А. В. наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, со штрафом в размере 7 000 000 рублей», — сообщили агентству в суде. Срок Попов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что Попов на посту транспортной компании получил от подрядчика взятку в 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. Уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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