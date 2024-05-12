В ХМАО экс-директор транспортного предприятия отправился в колонию за получение взятки

Сургутский городской суд приговорил экс-директора «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» Алексея Попова к девяти годам колонии за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.
«Назначить Попову А. В. наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, со штрафом в размере 7 000 000 рублей», — сообщили агентству в суде. Срок Попов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что Попов на посту транспортной компании получил от подрядчика взятку в 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. Уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!