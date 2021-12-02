Экс-директора транспортной компании из ХМАО задержали за взятку

03 декабря 2021 в 19:29 Размер текста - 17 +

Бывшего директора СПОПАТ Алексея Попова задержали в Белгороде по обвинению в получении крупной взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего директора транспортной компании СПОПАТ из Сургута Алексея Попова задержали в Белгороде за получение взятки в размере более 900 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в управлении следственного комитета по ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя автотранспортного предприятия города Сургут. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Злоумышленник задержан в городе Белгород, в его квартире проведен обыск, были обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные более 450 тысячам рублей», — рассказали в ведомстве. По версии следствия, Попов, находясь на посту директора транспортной компании «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», летом 2019 получил от подрядчика взятку в размере более 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. Сообщается, что дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ по Тюменской области. Попов ближайшее время проведет в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО поймали в Сочи за подкуп экс-главы ПФР. Сообщается, что задержанная — директор нефтяной компании из ХМАО «„Нефтесервис“» Екатерина Симакова, находящаяся в федеральном розыске, она подозревается в уклонении от уплаты налогов и подкупе экс-главы пенсионного фонда Нижневартовска. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего директора транспортной компании СПОПАТ из Сургута Алексея Попова задержали в Белгороде за получение взятки в размере более 900 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в управлении следственного комитета по ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя автотранспортного предприятия города Сургут. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Злоумышленник задержан в городе Белгород, в его квартире проведен обыск, были обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные более 450 тысячам рублей», — рассказали в ведомстве. По версии следствия, Попов, находясь на посту директора транспортной компании «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», летом 2019 получил от подрядчика взятку в размере более 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. Сообщается, что дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ по Тюменской области. Попов ближайшее время проведет в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО поймали в Сочи за подкуп экс-главы ПФР. Сообщается, что задержанная — директор нефтяной компании из ХМАО «„Нефтесервис“» Екатерина Симакова, находящаяся в федеральном розыске, она подозревается в уклонении от уплаты налогов и подкупе экс-главы пенсионного фонда Нижневартовска.