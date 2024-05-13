Минфин озвучил рост доходов в бюджет страны более, чем на 80%

Нефтегазовые доходы в период с января по апрель выросли на 82%. При этом рост доходов, не связанный с этой отраслью, составил 36,8%. Такие данные приводит Минфин РФ.
«Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе—апреле выросли на 82,2%. <…> Ненефтегазовые — на 36,8%», — подчеркнули в ведомстве на своем официальном сайте. В первом случае рост бюджета составил до 4,157 триллиона рублей. Рост ненефтегазовых доходов — до 7,526 триллиона.
В ведомстве также раскрыли дефицит бюджета с начала года. Он составил 1,484 трлн руб.
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Нефтегазовые доходы в период с января по апрель выросли на 82%. При этом рост доходов, не связанный с этой отраслью, составил 36,8%. Такие данные приводит Минфин РФ. «Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе—апреле выросли на 82,2%. <…> Ненефтегазовые — на 36,8%», — подчеркнули в ведомстве на своем официальном сайте. В первом случае рост бюджета составил до 4,157 триллиона рублей. Рост ненефтегазовых доходов — до 7,526 триллиона. В ведомстве также раскрыли дефицит бюджета с начала года. Он составил 1,484 трлн руб.