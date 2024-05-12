В ЯНАО осудят женщину, порезавшую лицо своему собутыльнику

В Лабытнанги (ЯНАО) будут судить женщину, которая в ходе ссоры порезала лицо и шею мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.
«По данным следствия, в городе Лабытнанги 11 февраля 2024 года около 5 часов утра в квартире, где компания местных жителей употребляла алкоголь, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина применил насилие к бывшей подруге», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В ответ женщина схватила нож и дважды ударила им обидчика в лицо и шею.
Дальнейшее развитие конфликта предотвратили свидетели инцидента. Получившему ножевые ранения мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.
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В Лабытнанги (ЯНАО) будут судить женщину, которая в ходе ссоры порезала лицо и шею мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Лабытнанги 11 февраля 2024 года около 5 часов утра в квартире, где компания местных жителей употребляла алкоголь, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина применил насилие к бывшей подруге», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В ответ женщина схватила нож и дважды ударила им обидчика в лицо и шею. Дальнейшее развитие конфликта предотвратили свидетели инцидента. Получившему ножевые ранения мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.