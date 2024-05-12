12 мая 2024

Курганские власти на треть увеличат расходы на судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В Курганской области расходы на судей вырастут на 258 миллионов рублей Фото:

Власти Курганской области дополнительно выделят 258 млн рублей на обеспечение деятельности мировых судей до 2027 года. Соответствующая информация размещена портале правовой информации.

«Комплекс процессных мероприятий „Организационное обеспечение деятельности мировых судей Курганской области“ в 2023—2027 годы. Областной бюджет: 1 050 305 000 рублей», — указано в документе. Ранее на эти цели в общей сложности планировалось выделить 792 180 000 рублей.

Ранее стало известно, что у курганских мировых судей возникли сверхнагрузки из-за большого количество дел. В регионе в 2023 средняя нагрузка составляла на судей составила 700 дел в месяц. Годом ранее нагрузка составляла — 500 дел.

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Власти Курганской области дополнительно выделят 258 млн рублей на обеспечение деятельности мировых судей до 2027 года. Соответствующая информация размещена портале правовой информации. «Комплекс процессных мероприятий „Организационное обеспечение деятельности мировых судей Курганской области“ в 2023—2027 годы. Областной бюджет: 1 050 305 000 рублей», — указано в документе. Ранее на эти цели в общей сложности планировалось выделить 792 180 000 рублей. Ранее стало известно, что у курганских мировых судей возникли сверхнагрузки из-за большого количество дел. В регионе в 2023 средняя нагрузка составляла на судей составила 700 дел в месяц. Годом ранее нагрузка составляла — 500 дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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