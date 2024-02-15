15 февраля 2024

У курганских мировых судей возникли сверхнагрузки из-за большого количества дел

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мировые судьи работают при высокой нагрузке Фото:

В среднем нагрузка на мирового судью в Курганской области составляет 700 дел в год. При этом в областном центре она в два раза больше, чем по региону. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU.

«Нагрузка на мирового судью в среднем составляет 700 дел (в 2022 году — 500 дел). При этом нагрузка мировых судей в Кургане превышает среднеобластную в два раза. Несмотря на высокую нагрузку процент качества работы мировых судей улучшился и составил 84%, когда как в 2022 году был около 75%», — сообщили на совещании.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в полтора раза выросло число оправдательных приговоров. По уголовным делам число таких решений по итогам прошлого года выросло до 33. Это на 11 оправдательных дел больше, чем в 2022 году.

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В среднем нагрузка на мирового судью в Курганской области составляет 700 дел в год. При этом в областном центре она в два раза больше, чем по региону. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Нагрузка на мирового судью в среднем составляет 700 дел (в 2022 году — 500 дел). При этом нагрузка мировых судей в Кургане превышает среднеобластную в два раза. Несмотря на высокую нагрузку процент качества работы мировых судей улучшился и составил 84%, когда как в 2022 году был около 75%», — сообщили на совещании. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в полтора раза выросло число оправдательных приговоров. По уголовным делам число таких решений по итогам прошлого года выросло до 33. Это на 11 оправдательных дел больше, чем в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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