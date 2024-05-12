Сына Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева Яна заподозрили в употреблении наркотиков. Наследник, который сам является чиновником и курирует в районной администрации физическую культуру и спорт, попал в изолятор, отказавшись от медосвидетельствования. Об этом рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте.
«Яна Воробьева заподозрили в употреблении наркотиков. При нем запрещенных веществ не обнаружили. Чиновник отказался от медосвидетельствования, попал в изолятор. Сейчас он задержан и ждет решения суда. Ему грозит штраф либо арест до 15 суток», — сообщил инсайдер.
В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке судимого за хранение наркотиков депутата. Олег Газизов покинул думу Нефтеюганска в апреле.
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