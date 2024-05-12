Сын замглавы Октябрьского района ХМАО Воробьева попал в ИВС из-за наркотиков

Куратора спорта в мэрии Октябрьского района поместили в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сына Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева Яна заподозрили в употреблении наркотиков. Наследник, который сам является чиновником и курирует в районной администрации физическую культуру и спорт, попал в изолятор, отказавшись от медосвидетельствования. Об этом рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте.

«Яна Воробьева заподозрили в употреблении наркотиков. При нем запрещенных веществ не обнаружили. Чиновник отказался от медосвидетельствования, попал в изолятор. Сейчас он задержан и ждет решения суда. Ему грозит штраф либо арест до 15 суток», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке судимого за хранение наркотиков депутата. Олег Газизов покинул думу Нефтеюганска в апреле.