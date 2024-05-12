12 мая 2024
11 мая 2024

Полиция заподозрила сына вице-мэра из ХМАО в употреблении наркотиков. Инсайд

Сын замглавы Октябрьского района ХМАО Воробьева попал в ИВС из-за наркотиков
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Куратора спорта в мэрии Октябрьского района поместили в ИВС Фото:

Сына Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева Яна заподозрили в употреблении наркотиков. Наследник, который сам является чиновником и курирует в районной администрации физическую культуру и спорт, попал в изолятор, отказавшись от медосвидетельствования. Об этом рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте.

«Яна Воробьева заподозрили в употреблении наркотиков. При нем запрещенных веществ не обнаружили. Чиновник отказался от медосвидетельствования, попал в изолятор. Сейчас он задержан и ждет решения суда. Ему грозит штраф либо арест до 15 суток», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке судимого за хранение наркотиков депутата. Олег Газизов покинул думу Нефтеюганска в апреле.

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Сына Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева Яна заподозрили в употреблении наркотиков. Наследник, который сам является чиновником и курирует в районной администрации физическую культуру и спорт, попал в изолятор, отказавшись от медосвидетельствования. Об этом рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте. «Яна Воробьева заподозрили в употреблении наркотиков. При нем запрещенных веществ не обнаружили. Чиновник отказался от медосвидетельствования, попал в изолятор. Сейчас он задержан и ждет решения суда. Ему грозит штраф либо арест до 15 суток», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об отставке судимого за хранение наркотиков депутата. Олег Газизов покинул думу Нефтеюганска в апреле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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