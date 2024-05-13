Пермяк, вернувшийся из армии, изуродовал лицо своему знакомому

Житель Кунгурского округа оказался на скамье подсудимых после того, как изуродовал лицо своему знакомому куском стекла. Незадолго до этого молодой человек вернулся из армии. Информация о подробностях произошедшего размещена в картотеке Кунгурского городского суда.
Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый вернулся из армии и устроил возле родительского дома пьянку. Он пригласил туда своих знакомых, с которыми распивал алкоголь. Во время застолья одна из девушек потеряла свой мобильный телефон и стала у всех расспрашивать не видели ли они гаджет. «Во время выяснения, где находится ее телефон завязалась массовая драка, в ходе которой вернувшийся из армии молодой человек схватил осколок стекла и порезал одного из парней по лицу и шее. В результате травмы лицо потерпевшего было неизгладимо обезображено», — говорится в решении суда.
После того как драка закончилась, и потерпевший ушел домой, он вызвал скорую помощь. В отношении молодого человека, который изуродовал ему лицо, было возбуждено уголовное дело. На допросах и в суде преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил условное наказание сроком на два года и один месяц.
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Житель Кунгурского округа оказался на скамье подсудимых после того, как изуродовал лицо своему знакомому куском стекла. Незадолго до этого молодой человек вернулся из армии. Информация о подробностях произошедшего размещена в картотеке Кунгурского городского суда. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый вернулся из армии и устроил возле родительского дома пьянку. Он пригласил туда своих знакомых, с которыми распивал алкоголь. Во время застолья одна из девушек потеряла свой мобильный телефон и стала у всех расспрашивать не видели ли они гаджет. «Во время выяснения, где находится ее телефон завязалась массовая драка, в ходе которой вернувшийся из армии молодой человек схватил осколок стекла и порезал одного из парней по лицу и шее. В результате травмы лицо потерпевшего было неизгладимо обезображено», — говорится в решении суда. После того как драка закончилась, и потерпевший ушел домой, он вызвал скорую помощь. В отношении молодого человека, который изуродовал ему лицо, было возбуждено уголовное дело. На допросах и в суде преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил условное наказание сроком на два года и один месяц.