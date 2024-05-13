Пермяк, вернувшийся из армии, изуродовал лицо своему знакомому

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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Суд признал виновным нападавшего молодого человека Фото:

Житель Кунгурского округа оказался на скамье подсудимых после того, как изуродовал лицо своему знакомому куском стекла. Незадолго до этого молодой человек вернулся из армии. Информация о подробностях произошедшего размещена в картотеке Кунгурского городского суда.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый вернулся из армии и устроил возле родительского дома пьянку. Он пригласил туда своих знакомых, с которыми распивал алкоголь. Во время застолья одна из девушек потеряла свой мобильный телефон и стала у всех расспрашивать не видели ли они гаджет. «Во время выяснения, где находится ее телефон завязалась массовая драка, в ходе которой вернувшийся из армии молодой человек схватил осколок стекла и порезал одного из парней по лицу и шее. В результате травмы лицо потерпевшего было неизгладимо обезображено», — говорится в решении суда.

После того как драка закончилась, и потерпевший ушел домой, он вызвал скорую помощь. В отношении молодого человека, который изуродовал ему лицо, было возбуждено уголовное дело. На допросах и в суде преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил условное наказание сроком на два года и один месяц.

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Житель Кунгурского округа оказался на скамье подсудимых после того, как изуродовал лицо своему знакомому куском стекла. Незадолго до этого молодой человек вернулся из армии. Информация о подробностях произошедшего размещена в картотеке Кунгурского городского суда. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый вернулся из армии и устроил возле родительского дома пьянку. Он пригласил туда своих знакомых, с которыми распивал алкоголь. Во время застолья одна из девушек потеряла свой мобильный телефон и стала у всех расспрашивать не видели ли они гаджет. «Во время выяснения, где находится ее телефон завязалась массовая драка, в ходе которой вернувшийся из армии молодой человек схватил осколок стекла и порезал одного из парней по лицу и шее. В результате травмы лицо потерпевшего было неизгладимо обезображено», — говорится в решении суда. После того как драка закончилась, и потерпевший ушел домой, он вызвал скорую помощь. В отношении молодого человека, который изуродовал ему лицо, было возбуждено уголовное дело. На допросах и в суде преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил условное наказание сроком на два года и один месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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