Мэру Тюмени Кухаруку прочат должность губернатора Кемеровской области

Мэр Тюмени получит новую должность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэру Тюмени Руслану Кухаруку прочат должность губернатора Кемеровской области. Слухи о повышении охватили тюменскую политтусовку после назначения главы Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Говорят, перейти на этот пост Кухаруку позволят его навыки антикризисного управленца.

«Кемеровская область известна большим количеством ЧП. Кремль согласует на эту должность только человека, имеющего за спиной опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Мэра Тюмени в АП расценивают именно как хорошего антикризисника», — говорят источники URA.RU

Противники этой версии утерждают, что назначению мэра на пост главы Кузбасса препятствует ряд факторов. По их словам, в Кемеровской области не любят варягов. Местные элиты будут всеми силами препятствовать назначению выходца из другого региона. Кроме того, Кухарук — юрист, а не промышленник, а потому управлять промышленным Кузбассом он будет не эффективно.

Руслана Кухарка регулярно «сватают» в самые разные регионы страны. Считается, что, получая федеральные награды и статусы, мэр Тюмени метит на более высокую должность.