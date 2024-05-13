Мирные жители Белгорода пострадали от атаки ВСУ

Гладков: в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей

13 мая 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

В Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадало семь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО <…> По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей», — отметил Гладков в своем telegram-канале . По его словам, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Шестерых пострадавших доставили в больницы, один от госпитализации отказался. На местах работают оперативные и аварийные службы. По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов и в одном частном жилом домовладении, также посечен фасад коммерческого объекта. Повреждения получили два автомобиля. Информация по разрушениям еще уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО <…> По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей», — отметил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Шестерых пострадавших доставили в больницы, один от госпитализации отказался. На местах работают оперативные и аварийные службы. По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов и в одном частном жилом домовладении, также посечен фасад коммерческого объекта. Повреждения получили два автомобиля. Информация по разрушениям еще уточняется.