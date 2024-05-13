Мирные жители Белгорода пострадали от атаки ВСУ

Гладков: в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадало семь человек Фото:

В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО <…> По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей», — отметил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей.

Шестерых пострадавших доставили в больницы, один от госпитализации отказался. На местах работают оперативные и аварийные службы.

По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов и в одном частном жилом домовладении, также посечен фасад коммерческого объекта. Повреждения получили два автомобиля. Информация по разрушениям еще уточняется.

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В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадало семь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО <…> По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей», — отметил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Шестерых пострадавших доставили в больницы, один от госпитализации отказался. На местах работают оперативные и аварийные службы. По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов и в одном частном жилом домовладении, также посечен фасад коммерческого объекта. Повреждения получили два автомобиля. Информация по разрушениям еще уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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