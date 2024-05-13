Песков объяснил, какую должность займет Шойгу в ФСВТС

Сергей Шойгу в роли секретаря Совета безопасности РФ будет отвечать за курирование Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не займет пост ее руководителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС», — заявил Песков, слова передает РИА Новости. Он отметил, что Шойгу не станет руководителем ФСВТС.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел перестановки в силовом блоке правительства. Он предложил снять с должности главу Минобороны РФ Сергей Шойгу. На его место может быть назначен бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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