В Волгоградской области вагоны сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства

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Действия третьих лиц привели к сходу вагонов с рельсов в Волгоградской области
Действия третьих лиц привели к сходу вагонов с рельсов в Волгоградской области Фото:

В Волгоградской области вагоны сошли с рельсов на железнодорожном пути из-за действий третьих лиц. Об этом рассказали в РЖД.

"Сход вагонов произошел на железной дороге в Волгоградской области", — говорится на официальном сайте РЖД. Там добавили, что инцидент произошел в 1:15 по московскому времени на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.

Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, что приведет к задержкам в расписании. Восстановительные поезда направлены на место происшествия. Работает оперативный штаб для устранения последствий, заключили в РЖД.

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В Волгоградской области вагоны сошли с рельсов на железнодорожном пути из-за действий третьих лиц. Об этом рассказали в РЖД. "Сход вагонов произошел на железной дороге в Волгоградской области", — говорится на официальном сайте РЖД. Там добавили, что инцидент произошел в 1:15 по московскому времени на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, что приведет к задержкам в расписании. Восстановительные поезда направлены на место происшествия. Работает оперативный штаб для устранения последствий, заключили в РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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