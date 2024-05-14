В Волгоградской области вагоны сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства

В Волгоградской области вагоны сошли с рельсов на железнодорожном пути из-за действий третьих лиц. Об этом рассказали в РЖД.
"Сход вагонов произошел на железной дороге в Волгоградской области", — говорится на официальном сайте РЖД. Там добавили, что инцидент произошел в 1:15 по московскому времени на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.
Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, что приведет к задержкам в расписании. Восстановительные поезда направлены на место происшествия. Работает оперативный штаб для устранения последствий, заключили в РЖД.
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