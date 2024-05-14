Челябинке выделили 15 тысяч рублей на подготовку образа для фотосессии
Коуч из Челябинска Анастасия Корнеенко стала стилистом в выпуске реалити-шоу «Богиня шопинга». Эфир с челябинкой вышел на канале «Суббота!», сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Участницей нового выпуска „Богиня шопинга“ стала Анастасия Корнеенко из Челябинска. Девушке 30 лет, она профессиональный коуч и спортсменка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Женщина собрала образ в стиле «офисной сирены» для 16-летней девушки на фотосессию. Для этого ей предоставили 15 тысяч рублей и три часа на шопинг.
Коуч из Челябинска собрала образ для 16-летней девушки на фотосессию
Челябинка поборолась за победу с другими участницами
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