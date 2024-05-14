Челябинка стала стилистом в выпуске реалити-шоу. Фото

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Челябинке выделили 15 тысяч рублей на подготовку образа для фотосессии Фото:

Коуч из Челябинска Анастасия Корнеенко стала стилистом в выпуске реалити-шоу «Богиня шопинга». Эфир с челябинкой вышел на канале «Суббота!», сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Участницей нового выпуска „Богиня шопинга“ стала Анастасия Корнеенко из Челябинска. Девушке 30 лет, она профессиональный коуч и спортсменка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Женщина собрала образ в стиле «офисной сирены» для 16-летней девушки на фотосессию. Для этого ей предоставили 15 тысяч рублей и три часа на шопинг.

Коуч из Челябинска собрала образ для 16-летней девушки на фотосессию
Коуч из Челябинска собрала образ для 16-летней девушки на фотосессию
Челябинка поборолась за победу с другими участницами
Челябинка поборолась за победу с другими участницами

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Коуч из Челябинска Анастасия Корнеенко стала стилистом в выпуске реалити-шоу «Богиня шопинга». Эфир с челябинкой вышел на канале «Суббота!», сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Участницей нового выпуска „Богиня шопинга“ стала Анастасия Корнеенко из Челябинска. Девушке 30 лет, она профессиональный коуч и спортсменка», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Женщина собрала образ в стиле «офисной сирены» для 16-летней девушки на фотосессию. Для этого ей предоставили 15 тысяч рублей и три часа на шопинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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