13 мая 2024

Цыганка из ХМАО обманом получила миллион рублей за фиктивные свидетельства рождения детей

Жительница ХМАО получила материнский капитал по поддельным документам
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка получила более миллиона рублей по поддельным свидетельствам о рождении детей Фото:

В Нижневартовске 29-летняя жительница с помощью мошенников оформила фиктивные свидетельства о рождении двоих детей и получила пособия на сумму более миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Эта женщина, цыганка, не имея детей, через неустановленных лиц за деньги сделала в ЗАГСе Москвы поддельные документы. Затем с их помощью получила маткапитал почти в 700 тысяч и затем — ежемесячные пособия по уходу за детьми на полмиллиона рублей», — сообщил агентству источник. Уголовное дело также возбуждено на мошенников, которые помогли вартовчанке реализовать преступную схему.

Официально пресс-служба СК также подтверждает, что в отношении женщины возбуждено дело по статье 159.2 УК РФ. Следователем собраны достаточные доказательства, расследование завершено, уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд, — сообщает пресс-служба СК.

Ранее другая жительница Нижневартовска также получила более миллиона рублей через подложные свидетельства о рождении. Она предоставила в госфонд фиктивные документы на четырех детей.

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В Нижневартовске 29-летняя жительница с помощью мошенников оформила фиктивные свидетельства о рождении двоих детей и получила пособия на сумму более миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Эта женщина, цыганка, не имея детей, через неустановленных лиц за деньги сделала в ЗАГСе Москвы поддельные документы. Затем с их помощью получила маткапитал почти в 700 тысяч и затем — ежемесячные пособия по уходу за детьми на полмиллиона рублей», — сообщил агентству источник. Уголовное дело также возбуждено на мошенников, которые помогли вартовчанке реализовать преступную схему. Официально пресс-служба СК также подтверждает, что в отношении женщины возбуждено дело по статье 159.2 УК РФ. Следователем собраны достаточные доказательства, расследование завершено, уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд, — сообщает пресс-служба СК. Ранее другая жительница Нижневартовска также получила более миллиона рублей через подложные свидетельства о рождении. Она предоставила в госфонд фиктивные документы на четырех детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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