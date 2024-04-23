В ХМАО женщина получила 1 млн рублей через подложные свидетельства о рождении

24 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Женщина обманом получила 1,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нижневартовска получила детские пособия на 1,2 млн рублей, предоставив в госфонд подложные свидетельства о рождении на четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о получении пособий, приложив к нему копии заведомо подложных свидетельств о рождении у нее четверых детей. На основании этого заявления ей выплачено единовременное пособие при рождении двух и более детей и ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Югорчанке грозит уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд Нижневартовска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нижневартовска получила детские пособия на 1,2 млн рублей, предоставив в госфонд подложные свидетельства о рождении на четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о получении пособий, приложив к нему копии заведомо подложных свидетельств о рождении у нее четверых детей. На основании этого заявления ей выплачено единовременное пособие при рождении двух и более детей и ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Югорчанке грозит уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд Нижневартовска.