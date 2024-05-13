Мэрия в ХМАО отказывается строить мечеть на деньги матери Кадырова

Строительство мечети в Сургутском районе оказалось под угрозой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мусульманская организация Сургутского района ХМАО подала в суд на мэрию Лянтора из-за отказа строить мечеть, которую финансирует фонд матери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани. Telegram-канал «Суды Югры» сообщает, что рассмотрение дело назначено на 30 мая 2024 года.

«В Сургутский районный суд поступило административное исковое заявление председателя местной мусульманской религиозной организации города Лянтора Сургутского района ХМАО — Югры о признании решения главы города Лянтора об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства „Здание Соборной мечети“ незаконным. К участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация городского поселения Лянтор. Рассмотрение административного дела в суде назначено на 30 мая 2024 года», — указано в публикации.

Ранее сам глава города Алексей Луценко и имам Абдулкаюм хазрат Исхаков писали письмо главе Чеченской Республики, чтобы он помог деньгами. Источники URA.RU говорят, что чиновники отказываются выдавать разрешение на строительство из-за проблем с проектной документацией.«Чиновники были бы готовы поработать с общиной для решения этих проблем, но те предпочли пойти в суд», — рассказал инсайдер в политистеблишменте района.

Имам Исхаков отметил, что на финансирование строительства фонд Аймани Кадыровой выделил порядка 50 миллионов рублей, но судебный спор комментировать отказался. В администрации Сургутского района не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о планах построить мечеть в Лянторе на деньги фонда Аймани Кадыровой. До этого мусульмане совершали намаз в неприспособленных помещениях.