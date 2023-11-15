Мать Рамзана Кадырова профинансирует работы по возведению мечети в Лянторе Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова решила профинансировать все работы по возведению мечети в Лянторе (ХМАО). Об этом сообщил глава республики в своем telegram-канале.

«Я искренне благодарен и признателен любимой МАМЕ! Да вознаградит Аймани Несиевну в обоих мирах Всевышний за ее многочисленные добрые дела! Узнав об этом [о решение помочь властям Лянтора построить мечеть], моя дорогая МАМА, президент РОФ Аймани Несиевна приняла решение профинансировать все работы по возведению мечети», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров.

По словам главы Чеченской республики, с реализацией проекта в Лянторе появится первая соборная мечеть. Он дополнил, что до этого мусульмане города собирались для совершения коллективных намазов в приспособленном помещении и зачастую молились на морозе.

Планируется построить двухэтажное здание, которое будет вмещать около 600 верующих. Точная цифра вместимости будет известна после возможных корректировок в проекте.

Ранее глава Чеченской республики пообещал помочь властям Лянтора построить соборную мечеть. О помощи попросил глава населенного пункта ХМАО Алексей Луценко. Строительство мечети в Лянторе начали еще в двухтысячных годах. В 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось.