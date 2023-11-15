Мать Кадырова решила профинансировать строительство мечети в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство мечети Джума Джами в Симферополе. Симферополь, строительные леса, симферополь, мечеть, строительство, строитель, рабочий, стройка, джума джами
Мать Рамзана Кадырова профинансирует работы по возведению мечети в Лянторе Фото:

Мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова решила профинансировать все работы по возведению мечети в Лянторе (ХМАО). Об этом сообщил глава республики в своем telegram-канале.

«Я искренне благодарен и признателен любимой МАМЕ! Да вознаградит Аймани Несиевну в обоих мирах Всевышний за ее многочисленные добрые дела! Узнав об этом [о решение помочь властям Лянтора построить мечеть], моя дорогая МАМА, президент РОФ Аймани Несиевна приняла решение профинансировать все работы по возведению мечети», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров.

По словам главы Чеченской республики, с реализацией проекта в Лянторе появится первая соборная мечеть. Он дополнил, что до этого мусульмане города собирались для совершения коллективных намазов в приспособленном помещении и зачастую молились на морозе.

Планируется построить двухэтажное здание, которое будет вмещать около 600 верующих. Точная цифра вместимости будет известна после возможных корректировок в проекте.

Ранее глава Чеченской республики пообещал помочь властям Лянтора построить соборную мечеть. О помощи попросил глава населенного пункта ХМАО Алексей Луценко. Строительство мечети в Лянторе начали еще в двухтысячных годах. В 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова решила профинансировать все работы по возведению мечети в Лянторе (ХМАО). Об этом сообщил глава республики в своем telegram-канале. «Я искренне благодарен и признателен любимой МАМЕ! Да вознаградит Аймани Несиевну в обоих мирах Всевышний за ее многочисленные добрые дела! Узнав об этом [о решение помочь властям Лянтора построить мечеть], моя дорогая МАМА, президент РОФ Аймани Несиевна приняла решение профинансировать все работы по возведению мечети», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. По словам главы Чеченской республики, с реализацией проекта в Лянторе появится первая соборная мечеть. Он дополнил, что до этого мусульмане города собирались для совершения коллективных намазов в приспособленном помещении и зачастую молились на морозе. Планируется построить двухэтажное здание, которое будет вмещать около 600 верующих. Точная цифра вместимости будет известна после возможных корректировок в проекте. Ранее глава Чеченской республики пообещал помочь властям Лянтора построить соборную мечеть. О помощи попросил глава населенного пункта ХМАО Алексей Луценко. Строительство мечети в Лянторе начали еще в двухтысячных годах. В 2007 году заложили первый камень, построили фундамент. Но возведение здания задержалось из-за финансовых проблем. После ответа от главы Чечни строительство возобновилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...