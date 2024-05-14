Минобороны РФ отчиталось об обстановке в Харьковской области

ВС РФ освободили населенный пункт Бугроватка, который находится в Харьковской области. Также были ликвидированы до 135 солдат ВСУ, боевая техника и оружие противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области», — передает ведомство. Кроме того, российская армия продвинулась через оборону ВСУ.
ВС РФ нанесли поражение боевой технике и живой силе противника в районах Волчанска, Веселое, Липцы и в Харьковской области. Также была отражена контратака штурмовиков 120-й бригады теробороны около населенного пункта Старица в регионе.
В результате действий российской армии ВСУ потеряли 135 военных, семь автомобилей и две бронированные машины. Помимо прочего, были поражены три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», чешская боевая машина РСЗО «Vampire», 152-мм гаубица Д-20 и немецкая зенитная самоходная установка «Gepard».
Ранее сообщалось, что ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль Красное, Мороховец, Гатище и Олейниково. На данный момент продвижение в регионе российской армии продолжается.
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