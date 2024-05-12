ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области

12 мая 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила в Харьковской области населенные пункты Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается. Из-за натиска ВС РФ армия Украины стала активнее обстреливать населенные пункты России вне зоны спецоперации. Белгородская область уже несколько дней находится под обстрелами. 12 мая в Белгород прилетел фрагмент украинской ракеты — обрушился подъезд жилого дома.