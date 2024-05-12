ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Армия РФ продолжает продвигаться на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Группировка „Север“ освободила в Харьковской области населенные пункты Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается.

Новость по теме
Что происходит в Харьковской области: оценка военкоров и западных СМИ

Из-за натиска ВС РФ армия Украины стала активнее обстреливать населенные пункты России вне зоны спецоперации. Белгородская область уже несколько дней находится под обстрелами. 12 мая в Белгород прилетел фрагмент украинской ракеты — обрушился подъезд жилого дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила в Харьковской области населенные пункты Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Продвижение ВС РФ на харьковском направлении продолжается. Из-за натиска ВС РФ армия Украины стала активнее обстреливать населенные пункты России вне зоны спецоперации. Белгородская область уже несколько дней находится под обстрелами. 12 мая в Белгород прилетел фрагмент украинской ракеты — обрушился подъезд жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...