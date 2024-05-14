Белоусов назвал принцип, с которым будет руководить Минобороны РФ

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов поделился своим «железобетонным» жизненным принципом, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы оборонного ведомства. Он озвучил его, выступая перед Советом Федерации РФ.
«Я всегда руководствовался принципом, железобетонный принцип: „Ошибаться можно, врать нельзя“», — сказал Андрей Белоусов, заканчивая свое выступление. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны 10 мая. До этого кандидат на пост главы Минобороны занимал должность первого вице-премьера. Ранее занимавшего должность главы оборонного ведомства Сергея Шойгу Путин предложил перевести на пост секретаря Совбеза РФ.
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