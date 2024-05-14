Политика Власть Белоусов назвал принцип, с которым будет руководить Минобороны РФ Белоусов: всегда руководствовался принципом «ошибаться можно, врать нельзя» 14 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 + Андрей Белоусов закончил выступление перед Совфедом РФ, озвучив свой жизненный принцип Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов поделился своим «железобетонным» жизненным принципом, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы оборонного ведомства. Он озвучил его, выступая перед Советом Федерации РФ. «Я всегда руководствовался принципом, железобетонный принцип: „Ошибаться можно, врать нельзя“», — сказал Андрей Белоусов, заканчивая свое выступление. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны 10 мая. До этого кандидат на пост главы Минобороны занимал должность первого вице-премьера. Ранее занимавшего должность главы оборонного ведомства Сергея Шойгу Путин предложил перевести на пост секретаря Совбеза РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов поделился своим «железобетонным» жизненным принципом, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы оборонного ведомства. Он озвучил его, выступая перед Советом Федерации РФ. «Я всегда руководствовался принципом, железобетонный принцип: „Ошибаться можно, врать нельзя“», — сказал Андрей Белоусов, заканчивая свое выступление. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны 10 мая. До этого кандидат на пост главы Минобороны занимал должность первого вице-премьера. Ранее занимавшего должность главы оборонного ведомства Сергея Шойгу Путин предложил перевести на пост секретаря Совбеза РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям