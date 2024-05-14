Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты

14 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Ковальчука назначили председателем Счетной палаты РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Совет Федерации на должность председателя Счетной палаты РФ назначил Бориса Ковальчука. Об этом сообщили на заседании Совфеда, трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Его кандидатуру внес президент РФ Владимир Путин. Российский глава выбрал Ковальчука из списка кандидатов, которые составляли сенаторы. В перечень попали еще двое: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и и. о. главы Счетной палаты Галина Изотова. В марте Ковальчук стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. До этого он был председателем правления энергетической компании «Интер РАО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации на должность председателя Счетной палаты РФ назначил Бориса Ковальчука. Об этом сообщили на заседании Совфеда, трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Его кандидатуру внес президент РФ Владимир Путин. Российский глава выбрал Ковальчука из списка кандидатов, которые составляли сенаторы. В перечень попали еще двое: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и и. о. главы Счетной палаты Галина Изотова. В марте Ковальчук стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. До этого он был председателем правления энергетической компании «Интер РАО».