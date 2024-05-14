Названа точная сумма взятки главного кадровика Минобороны Кузнецова

Начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсант».
«Арестованному сегодня Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей», — говорится в материале. Следствие считает, что Мартиросян оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Там он построил жилой дом. Его площадь — тысяча квадратных метров.
Делом Кузнецова и ранее арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова занимается одно и то же подразделение ГСУ Следственного комитета России. Однако расследование обоих случаев не связаны, пишет «Коммерсант». Отмечается, что в СК уже формируется спецбригада, которая будет расследовать такие же дела высокопоставленных военных.
Ранее у Кузнецова журналисты нашли загородный дом. Его стоимость — 200 миллионов рублей. Именно в нем и были найдены деньги, украшения, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. Против начальника управления кадров Минобороны России возбуждено уголовно дело. Ему грозит до 15 лет колонии, передает RT.
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