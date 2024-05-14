Shot: у арестованного кадровика Минобороны нашли дачу за 200 млн рублей

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Юрию Кузнецову грозит до 15 лет колонии за получение взяток
Юрию Кузнецову грозит до 15 лет колонии за получение взяток Фото:

Арестованный глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов владеет загородным домом стоимостью в 200 миллионов рублей. Также у него есть несколько квартир. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что именно в нем и были найдены 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте.

“Семья Кузнецова ездила в дом в Истринском районе на Новорижском шоссе как на дачу. Участок — 15 соток, его площадь 1500 квадратов, дом двухэтажный. Цена на такое жилье начинается от 200 млн рублей”, – говорится в материале. Кадастровая стоимость – от семи миллионов рублей.

Дом находится в элитном коттеджном поселке. В нем есть детские площадки, школа, рестораны, а также детский сад. В этом доме, как утверждает Shot, и были найдены деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей.

Также в распоряжении Кузнецова есть две квартиры: в районе Хамовники (156,2 кв. метра) и улице Генерала Глаголева (57,1 кв. метра). Еще у него есть BMW X5 XDRIVE30D, на этой машине он ездит с 2012 года. На данный момент она стоит около трех миллионов рублей. У жены – Nissan Tiida Tekna, рыночная стоимость автомобиля почти в три раза ниже, чем у супруга.

Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере. В Следственном комитете уточнили, что он получал деньги в 2021-2023 годах от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Главному кадровику Минобороны РФ грозит до 15 лет колонии.

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Арестованный глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов владеет загородным домом стоимостью в 200 миллионов рублей. Также у него есть несколько квартир. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что именно в нем и были найдены 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. “Семья Кузнецова ездила в дом в Истринском районе на Новорижском шоссе как на дачу. Участок — 15 соток, его площадь 1500 квадратов, дом двухэтажный. Цена на такое жилье начинается от 200 млн рублей”, – говорится в материале. Кадастровая стоимость – от семи миллионов рублей. Дом находится в элитном коттеджном поселке. В нем есть детские площадки, школа, рестораны, а также детский сад. В этом доме, как утверждает Shot, и были найдены деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. Также в распоряжении Кузнецова есть две квартиры: в районе Хамовники (156,2 кв. метра) и улице Генерала Глаголева (57,1 кв. метра). Еще у него есть BMW X5 XDRIVE30D, на этой машине он ездит с 2012 года. На данный момент она стоит около трех миллионов рублей. У жены – Nissan Tiida Tekna, рыночная стоимость автомобиля почти в три раза ниже, чем у супруга. Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере. В Следственном комитете уточнили, что он получал деньги в 2021-2023 годах от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Главному кадровику Минобороны РФ грозит до 15 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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