Гутерриш отправил Путину письмо в связи с инаугурацией

15 мая 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Путин получит письмо от генсека НАТО в связи с инаугурацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией направил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил зам официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. «Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину в связи с его инаугурацией», — заявил Хак в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом подробности содержания письма он не сообщил. Инаугурация Путина прошла 7 мая. На мероприятии присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. О том, как иностранные президенты поздравили Путина — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией направил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил зам официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. «Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину в связи с его инаугурацией», — заявил Хак в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом подробности содержания письма он не сообщил. Инаугурация Путина прошла 7 мая. На мероприятии присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. О том, как иностранные президенты поздравили Путина — в материале URA.RU.