14 мая 2024

Гутерриш отправил Путину письмо в связи с инаугурацией

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин получит письмо от генсека НАТО в связи с инаугурацией Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией направил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил зам официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

«Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину в связи с его инаугурацией», — заявил Хак в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом подробности содержания письма он не сообщил.

Инаугурация Путина прошла 7 мая. На мероприятии присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. О том, как иностранные президенты поздравили Путина — в материале URA.RU.

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Письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией направил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил зам официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. «Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину в связи с его инаугурацией», — заявил Хак в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом подробности содержания письма он не сообщил. Инаугурация Путина прошла 7 мая. На мероприятии присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. О том, как иностранные президенты поздравили Путина — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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