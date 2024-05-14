Гутерриш отправил Путину письмо в связи с инаугурацией

Письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией направил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил зам официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
«Антониу Гутерриш направил письмо Владимиру Путину в связи с его инаугурацией», — заявил Хак в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом подробности содержания письма он не сообщил.
Инаугурация Путина прошла 7 мая. На мероприятии присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. О том, как иностранные президенты поздравили Путина — в материале URA.RU.
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