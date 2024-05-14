Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

Встреча Путина с покинувшими посты в правительстве состоится 15 мая
Президент РФ Владимир Путин встретится с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Об этом заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом кабмина. Встреча состоится 15 мая
«Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания», — заявил Путин. Он отметил, что они могут эффективно работать работать на благо государства.
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