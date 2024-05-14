14 мая 2024

Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Встреча Путина с покинувшими посты в правительстве состоится 15 мая Фото:

Президент РФ Владимир Путин встретится с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Об этом заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом кабмина. Встреча состоится 15 мая

«Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания», — заявил Путин. Он отметил, что они могут эффективно работать работать на благо государства.

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Президент РФ Владимир Путин встретится с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Об этом заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом кабмина. Встреча состоится 15 мая «Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания», — заявил Путин. Он отметил, что они могут эффективно работать работать на благо государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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