Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

15 мая 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Встреча Путина с покинувшими посты в правительстве состоится 15 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин встретится с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Об этом заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом кабмина. Встреча состоится 15 мая «Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания», — заявил Путин. Он отметил, что они могут эффективно работать работать на благо государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин встретится с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Об этом заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом кабмина. Встреча состоится 15 мая «Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания», — заявил Путин. Он отметил, что они могут эффективно работать работать на благо государства.