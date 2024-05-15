Россиянам грозит рост цен на электронику и дефицит техники

Из-за проблем с расчетами за компоненты из Китая российским покупателям приходится искать китайских посредников, работающих в РФ, для налаживания оплаты. Эксперты отмечают рост спроса на такие услуги и предвещают увеличение цен на электронику и возможный дефицит техники.
«За последний месяц количество обращений со стороны российских разработчиков о том, чтобы найти китайского посредника для оплаты электроники, увеличилось в пять раз», — сообщил председатель общероссийской общественной организации РАСПП Виталий Манкевич изданию «Коммерсант». По его словам, РАСПП имеет механизм для проведения платежей, благодаря чему иногда удается оплатить компоненты электроники.
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров отметил, в сложившейся ситуации, когда китайские банки избегают переводов из России из-за угрозы санкций, российским компаниям приходится обращаться к услугам посредников, чьи комиссии могут достигать 3-5%. Это обстоятельство, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости конечной продукции. Некоторые компании успели рассчитаться за компоненты до блокировки платежей и имеют складской запас, но те, кто не успел, уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с нехваткой компонентов и последующим дефицитом техники на рынке.
Ранее главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов выразил мнение, что из-за западных санкций и ухода известных брендов в России вряд ли возникнет дефицит каких-либо товаров. Он отметил, что многие бренды из массового сегмента зачастую изготавливаются на одном заводе и почти ничем не отличаются друг от друга, передает RT.
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