Социологи раскрыли средний размер дохода обеспеченных россиян

Самые обеспеченные 10% жителей России имеют средний ежемесячный доход в размере 227 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
"Среднедушевой ежемесячный доход у наиболее обеспеченной когорты россиян составляет 227 тысяч рублей", — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что большинство людей из категории самых обеспеченных работают по найму, однако они также имеют дополнительный пассивный доход.
При этом почти у трети из них возможности для получения доходов ухудшились за последнее время. Для отбора участников опроса использовался уровень ежемесячного среднедушевого дохода верхнего дециля (10% группы) в соответствии с данными Росстата за 2022 год. По словам авторов исследования, данный порог не является нижней границей верхнего дециля, а представляет собой средние доходы внутри этой группы.
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