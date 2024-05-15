Социологи раскрыли средний размер дохода обеспеченных россиян

РБК: средний размер дохода обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей
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Наиболее обеспеченные россияне имеют средний доход в размере 227 тысяч рублей
Наиболее обеспеченные россияне имеют средний доход в размере 227 тысяч рублей Фото:

Самые обеспеченные 10% жителей России имеют средний ежемесячный доход в размере 227 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

"Среднедушевой ежемесячный доход у наиболее обеспеченной когорты россиян составляет 227 тысяч рублей", — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что большинство людей из категории самых обеспеченных работают по найму, однако они также имеют дополнительный пассивный доход.

При этом почти у трети из них возможности для получения доходов ухудшились за последнее время. Для отбора участников опроса использовался уровень ежемесячного среднедушевого дохода верхнего дециля (10% группы) в соответствии с данными Росстата за 2022 год. По словам авторов исследования, данный порог не является нижней границей верхнего дециля, а представляет собой средние доходы внутри этой группы.

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Самые обеспеченные 10% жителей России имеют средний ежемесячный доход в размере 227 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). "Среднедушевой ежемесячный доход у наиболее обеспеченной когорты россиян составляет 227 тысяч рублей", — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что большинство людей из категории самых обеспеченных работают по найму, однако они также имеют дополнительный пассивный доход. При этом почти у трети из них возможности для получения доходов ухудшились за последнее время. Для отбора участников опроса использовался уровень ежемесячного среднедушевого дохода верхнего дециля (10% группы) в соответствии с данными Росстата за 2022 год. По словам авторов исследования, данный порог не является нижней границей верхнего дециля, а представляет собой средние доходы внутри этой группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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