14 мая 2024

Власти ХМАО презентуют «Академическую историю Югры» на выставке ВДНХ

© Служба новостей «URA.RU»
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"Академическая история Югры" появится на выставке ВДНХ в Москве
"Академическая история Югры" появится на выставке ВДНХ в Москве Фото:

Власти ХМАО представят восьмитомник «Академической истории Югры» на выставке «Трудовых династий» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает tg-канал «Югра Z Официально».

«"Академическую историю Югры" презентуют в Москве. Событие пройдет на выставке "Трудовые династии", которая открылась 30 апреля по поручению Президента РФ. Восьмитомник станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, а еще одним из источников информации для создаваемой "Истории России"», – пишет tg-канал окружных властей.

Как сообщает «Югра Z официально», эксперты назвали восьмитомник памятником прошлого и современности. «В этих страницах заключена не только наша с вами история – здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры. Читайте, изучайте, создавайте и созидайте новые страницы истории», – приводит канал слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Ранее URA.RU писало, что первая энциклопедия об истории ХМАО появится на российском аналоге Википедии «Рувики». Материалы будут находиться в открытом доступе.

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Власти ХМАО представят восьмитомник «Академической истории Югры» на выставке «Трудовых династий» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает tg-канал «Югра Z Официально». «"Академическую историю Югры" презентуют в Москве. Событие пройдет на выставке "Трудовые династии", которая открылась 30 апреля по поручению Президента РФ. Восьмитомник станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, а еще одним из источников информации для создаваемой "Истории России"», – пишет tg-канал окружных властей. Как сообщает «Югра Z официально», эксперты назвали восьмитомник памятником прошлого и современности. «В этих страницах заключена не только наша с вами история – здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры. Читайте, изучайте, создавайте и созидайте новые страницы истории», – приводит канал слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU писало, что первая энциклопедия об истории ХМАО появится на российском аналоге Википедии «Рувики». Материалы будут находиться в открытом доступе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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