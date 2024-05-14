Власти ХМАО презентуют «Академическую историю Югры» на выставке ВДНХ

Власти ХМАО представят восьмитомник «Академической истории Югры» на выставке «Трудовых династий» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает tg-канал «Югра Z Официально».
«"Академическую историю Югры" презентуют в Москве. Событие пройдет на выставке "Трудовые династии", которая открылась 30 апреля по поручению Президента РФ. Восьмитомник станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, а еще одним из источников информации для создаваемой "Истории России"», – пишет tg-канал окружных властей.
Как сообщает «Югра Z официально», эксперты назвали восьмитомник памятником прошлого и современности. «В этих страницах заключена не только наша с вами история – здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры. Читайте, изучайте, создавайте и созидайте новые страницы истории», – приводит канал слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
Ранее URA.RU писало, что первая энциклопедия об истории ХМАО появится на российском аналоге Википедии «Рувики». Материалы будут находиться в открытом доступе.
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