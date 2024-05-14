14 мая 2024

В ХМАО житель изрезал ножом товарища и ранил полицейского при задержании

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин во время ссоры с товарищем нанес ему удары ножом
Вартовчанин во время ссоры с товарищем нанес ему удары ножом Фото:

Житель Нижневартовска в пьяном состоянии напал с ножом на товарища, а затем ранил полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает Следственный комитет ХМАО в своем telegram-канале.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине, высказал в адрес своего знакомого угрозу убийством, а также ранил мужчину туристическим ножом в область плеча. На улице обвиняемый продолжил преступные действия, где нанес потерпевшему множественные ножевые ранения», – сообщает окружной СК в telegram-канале.

Преступление пресекли сотрудники полиции. При задержании вартовчанин ранил одного из силовиков ножом. Обвиняемый заключен под стражу, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО порезала ножом своего любовника. Они поссорились из-за того, что мужчина сломал ее стиральную машину.

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Житель Нижневартовска в пьяном состоянии напал с ножом на товарища, а затем ранил полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает Следственный комитет ХМАО в своем telegram-канале. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине, высказал в адрес своего знакомого угрозу убийством, а также ранил мужчину туристическим ножом в область плеча. На улице обвиняемый продолжил преступные действия, где нанес потерпевшему множественные ножевые ранения», – сообщает окружной СК в telegram-канале. Преступление пресекли сотрудники полиции. При задержании вартовчанин ранил одного из силовиков ножом. Обвиняемый заключен под стражу, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО порезала ножом своего любовника. Они поссорились из-за того, что мужчина сломал ее стиральную машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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