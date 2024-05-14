В ХМАО житель изрезал ножом товарища и ранил полицейского при задержании

Житель Нижневартовска в пьяном состоянии напал с ножом на товарища, а затем ранил полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает Следственный комитет ХМАО в своем telegram-канале.
«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине, высказал в адрес своего знакомого угрозу убийством, а также ранил мужчину туристическим ножом в область плеча. На улице обвиняемый продолжил преступные действия, где нанес потерпевшему множественные ножевые ранения», – сообщает окружной СК в telegram-канале.
Преступление пресекли сотрудники полиции. При задержании вартовчанин ранил одного из силовиков ножом. Обвиняемый заключен под стражу, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО порезала ножом своего любовника. Они поссорились из-за того, что мужчина сломал ее стиральную машину.
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