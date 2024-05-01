01 мая 2024

Жительница ХМАО порезала любовника, который сломал ее стиральную машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка ударила сожителя ножом во время ссоры Фото:

Советский районный суд приговорил к двум с половиной годам условного срока женщину, которая порезала сожителя после ссоры из-за стиральной машины. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Между ними произошел конфликт: она предъявляла ему претензии за то, что он не помогает по хозяйству, сломал стиральную машинку, а тот начал злиться. Когда она стояла около раковины в кухне и мыла посуду, потерпевший подошел к ней сзади, схватил ее левой рукой за волосы, правую руку завел сзади и начал кричать, чтобы она прекратила ругаться на него. [Осужденная] в левую руку взяла нож, который перед этим мыла в раковине и, не разворачиваясь, ударила», — сообщается в картотеке суда.

Югорчанка в суде пояснила, что не планировала убивать сожителя и случайно ударила его ножом. Ее осудили по части 2 статьи 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью».

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Советский районный суд приговорил к двум с половиной годам условного срока женщину, которая порезала сожителя после ссоры из-за стиральной машины. Об этом сообщается в базе данных суда. «Между ними произошел конфликт: она предъявляла ему претензии за то, что он не помогает по хозяйству, сломал стиральную машинку, а тот начал злиться. Когда она стояла около раковины в кухне и мыла посуду, потерпевший подошел к ней сзади, схватил ее левой рукой за волосы, правую руку завел сзади и начал кричать, чтобы она прекратила ругаться на него. [Осужденная] в левую руку взяла нож, который перед этим мыла в раковине и, не разворачиваясь, ударила», — сообщается в картотеке суда. Югорчанка в суде пояснила, что не планировала убивать сожителя и случайно ударила его ножом. Ее осудили по части 2 статьи 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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