Жительница ХМАО порезала любовника, который сломал ее стиральную машину

02 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Югорчанка ударила сожителя ножом во время ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советский районный суд приговорил к двум с половиной годам условного срока женщину, которая порезала сожителя после ссоры из-за стиральной машины. Об этом сообщается в базе данных суда. «Между ними произошел конфликт: она предъявляла ему претензии за то, что он не помогает по хозяйству, сломал стиральную машинку, а тот начал злиться. Когда она стояла около раковины в кухне и мыла посуду, потерпевший подошел к ней сзади, схватил ее левой рукой за волосы, правую руку завел сзади и начал кричать, чтобы она прекратила ругаться на него. [Осужденная] в левую руку взяла нож, который перед этим мыла в раковине и, не разворачиваясь, ударила», — сообщается в картотеке суда. Югорчанка в суде пояснила, что не планировала убивать сожителя и случайно ударила его ножом. Ее осудили по части 2 статьи 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский районный суд приговорил к двум с половиной годам условного срока женщину, которая порезала сожителя после ссоры из-за стиральной машины. Об этом сообщается в базе данных суда. «Между ними произошел конфликт: она предъявляла ему претензии за то, что он не помогает по хозяйству, сломал стиральную машинку, а тот начал злиться. Когда она стояла около раковины в кухне и мыла посуду, потерпевший подошел к ней сзади, схватил ее левой рукой за волосы, правую руку завел сзади и начал кричать, чтобы она прекратила ругаться на него. [Осужденная] в левую руку взяла нож, который перед этим мыла в раковине и, не разворачиваясь, ударила», — сообщается в картотеке суда. Югорчанка в суде пояснила, что не планировала убивать сожителя и случайно ударила его ножом. Ее осудили по части 2 статьи 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью».