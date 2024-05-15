Путин поблагодарил Шойгу за новый облик ВС РФ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Путин поблагодарил Шойгу за работу Фото:

Главная заслуга бывшего министра обороны России Сергея Шойгу — формирование нового облика Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив Шойгу за работу.

«Спасибо за то, что было в предыдущие годы, за придание нового облика [ВС РФ], в том числе применительно к современным способам ведения борьбы», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что российская армия быстро реагирует на изменения в мире. Это вселяет уверенность, что все стоящие перед ней задачи будут решены.

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Главная заслуга бывшего министра обороны России Сергея Шойгу — формирование нового облика Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив Шойгу за работу. «Спасибо за то, что было в предыдущие годы, за придание нового облика [ВС РФ], в том числе применительно к современным способам ведения борьбы», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что российская армия быстро реагирует на изменения в мире. Это вселяет уверенность, что все стоящие перед ней задачи будут решены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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