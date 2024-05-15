Армия и оружие Путин поблагодарил Шойгу за новый облик ВС РФ 15 мая 2024 в 17:27 Размер текста - 17 + Путин поблагодарил Шойгу за работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная заслуга бывшего министра обороны России Сергея Шойгу — формирование нового облика Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив Шойгу за работу. «Спасибо за то, что было в предыдущие годы, за придание нового облика [ВС РФ], в том числе применительно к современным способам ведения борьбы», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что российская армия быстро реагирует на изменения в мире. Это вселяет уверенность, что все стоящие перед ней задачи будут решены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главная заслуга бывшего министра обороны России Сергея Шойгу — формирование нового облика Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив Шойгу за работу. «Спасибо за то, что было в предыдущие годы, за придание нового облика [ВС РФ], в том числе применительно к современным способам ведения борьбы», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что российская армия быстро реагирует на изменения в мире. Это вселяет уверенность, что все стоящие перед ней задачи будут решены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям