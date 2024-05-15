Путин поблагодарил Шойгу за новый облик ВС РФ

Главная заслуга бывшего министра обороны России Сергея Шойгу — формирование нового облика Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поблагодарив Шойгу за работу.
«Спасибо за то, что было в предыдущие годы, за придание нового облика [ВС РФ], в том числе применительно к современным способам ведения борьбы», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Путин отметил, что российская армия быстро реагирует на изменения в мире. Это вселяет уверенность, что все стоящие перед ней задачи будут решены.
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