На фоне скандала из тюменской больницы уволились все сотрудники скорой помощи

В Нижней Тавде уволились все сотрудники двух отделений областной больницы

15 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Конфликт между главным врачом и сотрудниками ОБ №15 привел к массовым увольнениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники приемного отделения и отделения скорой неотложной медицинской помощи Областной больницы №15, которая находится в Нижней Тавде (Тюменская область), в полном составе написали заявления об увольнении. Об этом URA.RU сообщил один из медиков. По его словам, 16 работников медорганизации приняли такое решение на фоне затяжного конфликта с главным врачом поликлиники Дмитрием Костиным. «Сотрудники приемного отделения и отделения неотложной медицинской скорой помощи ОБ №15 написали заявления об увольнении в полном составе. Это произошло сегодня. Всего такое решение приняли 16 человек. Причин тут очень много: это нарушение наших прав, трудовых прав, зарплата и все прочее. Недопонимание со стороны руководства. По указанию главного врача нам урезали все доплаты. На протяжении двух месяцев мы пытались найти с ним общий язык, но ничего не получилось. Последней каплей стала заработная плата, которую мы получили сегодня», — сообщил один из сотрудников ОБ №15 на условиях анонимности. Он добавил, что стаж работы сотрудников указанных отделений Областной больницы №15 — от 15 до 40 лет. По словам собеседника агентства, медики неоднократно жаловались на действия администрации медучреждения в различные органы, но безрезультатно. «После наших жалоб главный врач урезал нам все стимулирующие выплаты. Сейчас он полностью отказывается с нами общаться и что-то обсуждать. Полный игнор. Мы написали заявления об увольнении. 30 мая — наш последний рабочий день», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники приемного отделения и отделения скорой неотложной медицинской помощи Областной больницы №15, которая находится в Нижней Тавде (Тюменская область), в полном составе написали заявления об увольнении. Об этом URA.RU сообщил один из медиков. По его словам, 16 работников медорганизации приняли такое решение на фоне затяжного конфликта с главным врачом поликлиники Дмитрием Костиным. «Сотрудники приемного отделения и отделения неотложной медицинской скорой помощи ОБ №15 написали заявления об увольнении в полном составе. Это произошло сегодня. Всего такое решение приняли 16 человек. Причин тут очень много: это нарушение наших прав, трудовых прав, зарплата и все прочее. Недопонимание со стороны руководства. По указанию главного врача нам урезали все доплаты. На протяжении двух месяцев мы пытались найти с ним общий язык, но ничего не получилось. Последней каплей стала заработная плата, которую мы получили сегодня», — сообщил один из сотрудников ОБ №15 на условиях анонимности. Он добавил, что стаж работы сотрудников указанных отделений Областной больницы №15 — от 15 до 40 лет. По словам собеседника агентства, медики неоднократно жаловались на действия администрации медучреждения в различные органы, но безрезультатно. «После наших жалоб главный врач урезал нам все стимулирующие выплаты. Сейчас он полностью отказывается с нами общаться и что-то обсуждать. Полный игнор. Мы написали заявления об увольнении. 30 мая — наш последний рабочий день», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.