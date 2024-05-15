Бывшую невестку Чернецкого оставили за решеткой

Заседание суда прошло 15 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест Анастасии Чернецкой — бывшей невестке вице-спикера свердловского заксобрания, легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — и ее предполагаемым сообщникам до 28 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Анастасия Чернецкая, Алексей Шахмаев и Василий Петров пробудут в (челябинском — прим. ред.) СИЗО до 28 августа», — заявили там. С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился следователь.

Чернецкую задержали в марте — после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Ее, директора АО «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева и строителя Петрова (ООО «Шудья») подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.