Бывшую невестку Чернецкого оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, арест, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, клетка, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Заседание суда прошло 15 мая Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест Анастасии Чернецкой — бывшей невестке вице-спикера свердловского заксобрания, легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — и ее предполагаемым сообщникам до 28 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Анастасия Чернецкая, Алексей Шахмаев и Василий Петров пробудут в (челябинском — прим. ред.) СИЗО до 28 августа», — заявили там. С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился следователь.

Чернецкую задержали в марте — после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Ее, директора АО «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева и строителя Петрова (ООО «Шудья») подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест Анастасии Чернецкой — бывшей невестке вице-спикера свердловского заксобрания, легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — и ее предполагаемым сообщникам до 28 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Анастасия Чернецкая, Алексей Шахмаев и Василий Петров пробудут в (челябинском — прим. ред.) СИЗО до 28 августа», — заявили там. С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился следователь. Чернецкую задержали в марте — после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Ее, директора АО «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева и строителя Петрова (ООО «Шудья») подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...