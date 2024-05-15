ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей в Курской области

15 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Был ранен один из работников», — написал Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, также поврежден личный автомобиль строителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Был ранен один из работников», — написал Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, также поврежден личный автомобиль строителей.