ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей в Курской области

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Был ранен один из работников», —
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