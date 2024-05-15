ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Был ранен один из работников», — написал Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, также поврежден личный автомобиль строителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое. Был ранен один из работников», — написал Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, также поврежден личный автомобиль строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...