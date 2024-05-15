15 мая 2024

РБК: суд передал акции Климовского патронного завода государству

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
«Ростех» уже заявил о готовности взять завод под управление Фото:

Иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода (КСПЗ) в пользу государства удовлетворен. Это решение опубликовано в судебной картотеке.

«Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций КСПЗ», — на судебные материалы ссылается РБК. Активы предприятия будут переданы Росимуществу. В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили РБК, что удовлетворены решением суда. На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода. В «Ростехе» заявили о готовности взять завод в управление.

Завод ранее принадлежал семье предпринимателя Бориса Краснова, который уехал за границу, скрываясь от розыска. Параллельно с изъятием активов ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 годы, поясняют собеседники издания.

С прошлого года в собственность государства были возвращены порядка 15 компаний в сфере военно-промышленного комплекса страны. По оценке генерального прокурора РФ Игоря Краснова, совокупная стоимость бизнеса превышает 333 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода (КСПЗ) в пользу государства удовлетворен. Это решение опубликовано в судебной картотеке. «Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций КСПЗ», — на судебные материалы ссылается РБК. Активы предприятия будут переданы Росимуществу. В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили РБК, что удовлетворены решением суда. На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода. В «Ростехе» заявили о готовности взять завод в управление. Завод ранее принадлежал семье предпринимателя Бориса Краснова, который уехал за границу, скрываясь от розыска. Параллельно с изъятием активов ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 годы, поясняют собеседники издания. С прошлого года в собственность государства были возвращены порядка 15 компаний в сфере военно-промышленного комплекса страны. По оценке генерального прокурора РФ Игоря Краснова, совокупная стоимость бизнеса превышает 333 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...