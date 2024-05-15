РБК: суд передал акции Климовского патронного завода государству

Иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода (КСПЗ) в пользу государства удовлетворен. Это решение опубликовано в судебной картотеке.
«Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций КСПЗ», — на судебные материалы ссылается РБК. Активы предприятия будут переданы Росимуществу. В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили РБК, что удовлетворены решением суда. На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода. В «Ростехе» заявили о готовности взять завод в управление.
Завод ранее принадлежал семье предпринимателя Бориса Краснова, который уехал за границу, скрываясь от розыска. Параллельно с изъятием активов ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 годы, поясняют собеседники издания.
С прошлого года в собственность государства были возвращены порядка 15 компаний в сфере военно-промышленного комплекса страны. По оценке генерального прокурора РФ Игоря Краснова, совокупная стоимость бизнеса превышает 333 млрд рублей.
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