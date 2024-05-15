Как правильно выбрать хороший творог в магазине

Основатель Docs Evolution Иванова: покупайте творог с маркировкой «Честный знак»

16 мая 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

При покупке творога важно обращать внимание на условия хранения, считает Иванова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Покупая творог в магазинах творог необходимо обращать внимание на маркировку «Честный знак». Он хранится с соблюдением всех условий и имеет 30% запас срока годности от указанного на этикетке. Об этом заявила основатель просветительского проекта в области пищевой безопасности Docs Evolution Анастасия Иванова. «Чтобы обезопасить себя и избежать проблем со здоровьем необходимо покупать творог, имеющий маркировку „Честный знак“, хранящийся с соблюдением всех условий хранения, а также срок годности которого имеет запас не менее 30% от указанного на этикетке», — говорит Иванова. Ее цитируют «Известия». По словам эксперта, творог не может быть стерильным от микроорганизмов, включая плесень. Но есть предельные нормы их содержания. Если показатели повышаются, то продукты нельзя считать безопасным и его не стоит употреблять в пищу. Творог с плесенью может вызвать острое отравление. Стоит обращать особое внимание на условия хранения продукции, считает Иванова. «Плесени продуцируют микотоксины гепатотоксического действия. Это означает, что токсин оказывает канцерогенный эффект на печень человека», — говорит Иванова. Опасность микотоксинов заключается в том, что они не разрушаются под действием высоких температур. Роскачество ранее предупредило о запрещенном веществе в некоторых марках творога. Речь идет о так называемом «мясном клее», который содержится в твороге некоторых производителей. Фермент применяют его для ускорения процесса производства. Но микробная трансглютаминаза не может законно применяться в пищевой промышленности, отметил в Россельхознадзоре. Фермент запрещен в России с начала 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покупая творог в магазинах творог необходимо обращать внимание на маркировку «Честный знак». Он хранится с соблюдением всех условий и имеет 30% запас срока годности от указанного на этикетке. Об этом заявила основатель просветительского проекта в области пищевой безопасности Docs Evolution Анастасия Иванова. «Чтобы обезопасить себя и избежать проблем со здоровьем необходимо покупать творог, имеющий маркировку „Честный знак“, хранящийся с соблюдением всех условий хранения, а также срок годности которого имеет запас не менее 30% от указанного на этикетке», — говорит Иванова. Ее цитируют «Известия». По словам эксперта, творог не может быть стерильным от микроорганизмов, включая плесень. Но есть предельные нормы их содержания. Если показатели повышаются, то продукты нельзя считать безопасным и его не стоит употреблять в пищу. Творог с плесенью может вызвать острое отравление. Стоит обращать особое внимание на условия хранения продукции, считает Иванова. «Плесени продуцируют микотоксины гепатотоксического действия. Это означает, что токсин оказывает канцерогенный эффект на печень человека», — говорит Иванова. Опасность микотоксинов заключается в том, что они не разрушаются под действием высоких температур. Роскачество ранее предупредило о запрещенном веществе в некоторых марках творога. Речь идет о так называемом «мясном клее», который содержится в твороге некоторых производителей. Фермент применяют его для ускорения процесса производства. Но микробная трансглютаминаза не может законно применяться в пищевой промышленности, отметил в Россельхознадзоре. Фермент запрещен в России с начала 2020 года.