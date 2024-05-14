Роскачество предупредило о запрещенном веществе в некоторых марках творога

В ходе исследования Роскачеством был обнаружен запрещённый "мясной клей" в твороге некоторых производителей. Эксперты проверили продукцию на 77 показателей, включая творог с Даниловского рынка в Москве, 20 российских марок и одну белорусскую.
"«Мясной клей» обнаружен в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева", — говорится в исследовании, с которым ознакомился РБК. Там объяснили, что такой фермент могут применять для ускорения процесса производства.
"Микробная трансглютаминаза не может законно применяться в пищевой промышленности", — заявили в Россельхознадзоре, отметив, что за нарушение установленных требований предусмотрена ответственность. Фермент запрещен в России с начала 2020 года.
В твороге с Даниловского рынка найдены бактерии кишечной палочки. У некоторых производителей превышено содержание дрожжей («Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод», «Ярче!») и плесени («Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод»). По результатам проверки 15 из 21 торговой марки не выявили нарушений микробиологической безопасности («ВкусВилл», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий» и другие).
Ранее Роскачество нашло патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. В некоторых видах пельменей также была обнаружена кишечная палочка.
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